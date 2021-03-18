Легковушка влетела в грузовик в Самарской области. Три человека погибли

Рано утром в Самарской области на трассе столкнулись легковушка Hyundai и грузовик. Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, около 04:10 (03:10 по московскому времени) на дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai. В результате аварии погибли три человека, в том числе один ребенок», — приводит портал 63.ru сообщение полиции.

Авария произошла на 1062-м километре трассы М-5 «Урал». Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Самарской области, по предварительной информации, машины врезались из-за плохой погоды. От удара легковушка превратилась в груду металлолома — целым остался лишь фрагмент задней части машины.

На место аварии для координации работы правоохранительных органов приехал прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.