«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Гидрометцентр установил «желтый» уровень погодной опасности в российской столице и Московской области. Причиной этому послужила гололедица.

«Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“ — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 21:00 пятницы, 19 марта.

Зимняя погода пока не хочет уступать весне в московском регионе. В ближайшие дни в Москве и Подмосковье сохранится минусовая температура. В выходные возможно похолодание до -5…-10 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в некоторых районах ожидаются морозы до -13 градусов. По данным Гидрометцентра, в конце недели будет облачно, временами возможен снег.

Тепло придет в московский регион только через месяц или полтора. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он отметил, что в Центральной России весна всегда наступает медленно. Специалист добавил, что к середине или концу апреля столбики термометром будут показывать +15…+18 градусов.