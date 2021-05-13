Три человека пострадали за сутки в Москве из-за сильного ветра

За минувшие сутки из-за резкого усиления ветра в Москве пострадали три человека. Они получили травмы из-за упавших деревьев.

По данным источника РИА «Новости» в экстренных службах города, за последние 24 часа ветер повалил 59 деревьев. Повреждения получили 26 автомобилей. Три человека пострадали и были доставлены в больницу.

Накануне в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о резком усилении ветра с порывами до 23 метров в секунду, грозах и затяжных ливнях.

Порывистый ветер успел повалить не только деревья. В поселке Литвиново городского округа Щелково у жилого многоквартирного дома буквально сдуло крышу. Никто не пострадал. На месте ЧП организовали оперативный штаб.

Спасатели МЧС призвали жителей без необходимости не покидать дома, парковать свои автомобили вдали от деревьев. При нахождении на улице в таких погодных условиях следует проявлять осторожность, обходить шаткие конструкции, рекламные щиты.

Такое изменение погоды обусловлено южным циклоном, который до этого прошелся по Кубани, Ставрополью и Ростовской области.