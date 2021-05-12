Синоптики предупредили о затяжных ливнях в Москве и Подмосковье

В течение ближайших пяти дней жителей Москвы и Подмосковья ожидают ливни. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что погода продолжит быть теплой. Температура будет колебаться около +20 градусов, сообщил ТАСС.

«Сейчас нас уже потихоньку начинают локальные дожди и грозы накрывать. <…> К вечеру они везде пройдут. Сейчас уже местами идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы», — добавил он.

По прогнозу метеоролога, в ближайшие пять суток в Москве выпадет 22 миллиметра осадков, в Московской области — до 30-60 миллиметров. Тишковец добавил, что май в этом году станет одним из самых влажных в истории метеонаблюдений.

Специалисты также предупредили и об усилении восточного ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Такая погода объясняется влиянием южного циклона, который ранее заливал дождями Кубань, Ставрополье и Ростовскую область. Сейчас в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях будет действовать до вечера 12 мая.