Ветер снес крышу жилого дома в Щелкове

Порывистый ветер снес крышу жилого многоквартирного дома в поселке Литвиново городского округа Щелково. Никто не пострадал, на месте уже организован оперативный штаб.

«Эвакуировано четыре подъезда. 80 квартир. Пострадавших среди жителей нет. Повреждено три автомобиля. На месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по ЧС под руководством главы городского округа Андрея Булгакова. Также на месте спасатели, заместители и представители коммунальных служб округа», — сообщили «360» в администрации городского округа.

Сейчас администрация и фонд капитального ремонта обсуждают полную замену кровли.

В областном управлении МЧС уточнили, что кровлю сорвало на половине площади дома.

«В результате порывистого ветра произошло вскрытие кровли половины площади жилого многоквартирного дома в Щелкове, поселок Литвиново, дом 5», — сказали «360» в пресс-службе управления МЧС России по Подмосковью.

Проверку также начала прокуратура Подмосковья. Там проследят за соблюдением прав жильцов пострадавшего дома.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами», — заявили в прокуратуре.