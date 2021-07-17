Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

Рейсовый автобус в Крыму столкнулся с легковушкой и микроавтобусом. В результате ДТП три человека пострадали. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

Авария произошла на трассе Симферополь — Алушта — Ялта. Рейсовый автобус, который следовал по маршруту Партенит — Симферополь, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes. Пострадали три человека, которые находились в рейсовом автобусе.

Обстоятельства пока выясняются. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя автобуса. Предположительно, он не соблюдал безопасную дистанцию и не выбрал правильный скоростной режим.

В конце июня под Симферополем в результате столкновения с легковушкой перевернулся микроавтобус Mercedes, в котором перевозили детей. Пострадали два пассажира и водитель.

А в мае в Керчи столкнулись Volkswagen и Kia Rio, которые после этого рухнули с Горьковского моста. Один человек погиб. В МВД сообщали, что один из водителей мог не справиться с управлением, в результате машину занесло на встречную полосу.