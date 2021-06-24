Автобус с детьми перевернулся в Крыму после ДТП

Перевозивший детей микроавтобус Mercedes перевернулся под Симферополем после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Водитель микроавтобуса при съезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество легковому автомобилю Volkswagen Pointer. В результате столкновения Mercedes опрокинулся на бок.

В ведомстве уточнили, что травмы получили два пассажира и водитель микроавтобуса.

В региональном главке МВД «360» факт аварии подтвердили и уточнили, что у два человека получили незначительные травмы.

«Там не дети, там ребята 16−18 лет», — пояснили в ведомстве.

Источник агентства сообщил, то в микроавтобусе ехали члены молодежного патриотического отряда одного из материковых регионов России. Они направлялись из Севастополя в Мраморные пещеры. В результате аварии у водителя микроавтобуса сломано ребро. Для доставки пассажиров в пункт назначения на место прибыл другой автобус.