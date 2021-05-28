Два автомобиля рухнули с моста в Керчи

Volkswagen и Kia Rio рухнули с Горьковского моста в Керчи после столкновения. В результате погиб один человек.

По данным МВД, водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной информации, не справился с управлением. Машину занесло в следующую в попутном направлении Kia Rio, сообщило РИА «Новости».

От удара обе иномарки упали вниз. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Состояние водителя, управлявшего Kia, уточняется. Но по предварительным данным, больше никто не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В конце апреля в Крыму произошла крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель автобуса вылетел на встречку, где столкнулся с легковушкой. В результате травмы получили водитель машины и четыре пассажира автобуса. Все они были доставлены в больницу.