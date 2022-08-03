Три человека пострадали при пожаре на складе Ozon в Истре

Три человека пострадали в результате пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра. Об этом ТАСС сообщили в Центре экстренной медицинской помощи.

Состояние и характер травм пострадавших уточняются. Представители маркетплейса уже заявили, что компания компенсируют покупателям и продавцам товары, утраченные при пожаре.

По данным МЧС, площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. С места эвакуировали более тысячи человек. В здании склада обрушились кровля и часть стены.

К месту происшествия уже вылетели два вертолета Ка-32. Причины пожара пока не известны, их установят после ликвидации возгорания.