Кровля и часть стены обрушились на горящем складе Ozon в Подмосковье

Площадь пожара на складе Ozon в селе Петровское городского округа Истра увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Из-за пламени обрушились кровля и часть стены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

По данным ведомства, с места эвакуировали более тысячи человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

«Грузовые машины покидают склад Ozon одна за одной. Мне кажется, что они пытаются вывезти что-то, что еще осталось», — сообщил корреспондент «360», находящийся на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как от горящего склада уходят сотрудники в форме. Над зданием поднимается густой дым.

В МЧС сообщили, что на месте работают более 80 человек и 25 единиц техники. В данный момент привлекают новые силы и средства. В состояние готовности привели авиацию Московского центра.