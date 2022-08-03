Ozon компенсирует потери продавцов и покупателей, понесенные из-за пожара на складе в Истре

Российский маркетплейс Ozon компенсирует покупателям и продавцам товары, утраченные в пожаре на складе в селе Петровское городского округа Истра. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся, тут следуем правилам договора», — говорится в заявлении Ozon.

Пресс-служба компании добавила, что, по предварительной информации, загорелся отдельный блок фулфилмента, где находится зона приемки товаров. Всех сотрудников эвакуировали, точной информации о пострадавших на данный момент нет.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 12:33, на место выехали пожарные бригады. Всего огонь распространился на площади около 35 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что на пожаре работают 80 спасателей и 25 единиц техники. В данный момент привлекают новые средства и силы. В состояние готовности привели авиацию Московского центра.

Корреспондент «360» с места событий сообщил, что грузовые автомобили пытаются вывезти со склада вещи, которые еще можно спасти от огня.