Происшествия 27 февраля 2024, 19:31 Три человека пострадали при обстреле брянского села Суземка Богомаз сообщил о трех раненых после удара по селу Суземка в Брянской области РИА «Новости»

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ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру поселка городского типа Суземка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести», — написал он.

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Глава региона отметил, что всех пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки частичные повреждения получило и административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил Богомаз.

Днем 27 февраля под обстрелом ВСУ оказалось село Белая Березка Трубчевского района. Губернатор Брянской области сообщал, что в результате атаки частично повреждены два жилых дома, а также нарушилось энергоснабжение.

В этот же день Богомаз заявил, что украинские военные обстреляли территорию Клинцовского района, применив беспилотники самолетного типа. В результате никто не пострадал.