Происшествия 27 февраля 2024, 06:19 Военные уничтожили в Брянской области два БПЛА самолетного типа Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили 2 БПЛА в Клинцовском районе РИА «Новости»

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В Брянской области предотвратили атаку беспилотниками. Два дрона самолетного типа сбили над Клинцовским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА», — заявил он.

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Российские силы ПВО уничтожили два беспилотника. Александр Богомаз сообщил, что к месту атаки выехали оперативные службы. По его информации, повреждений на земле не зафиксировали.

Беспилотник уничтожили 26 февраля в Белгородской области. В селе Колотиловка Краснояружского района произошел взрыв — дроны-камикадзе сбросили осколочные боеприпасы. Пострадали частный дом и инфраструктурный объект связи. Жители не получили травм. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа обстреляли из миномета, два ребенка получили ранения.