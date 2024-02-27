Происшествия 27 февраля 2024, 14:01 Обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение брянского села Богомаз: украинские военные обстреляли село Белая Березка в Брянской области РИА «Новости»

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Село Белая Березка Трубчевского района оказалось под обстрелом ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение», — написал глава региона.

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Во вторник утром, 27 февраля, Богомаз заявил, что украинские военные атаковали территорию Клинцовского района. Противник применил беспилотники самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировали.

ВСУ с начале 2024 года усилили обстрелы приграничных российских регионов. Помимо Брянской области ВСУ регулярно атакуют Белгородскую, Курскую области. Украинские военные также пытаются ударить по инфраструктуре в Липецкой и Тульской областях.