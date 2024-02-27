27 февраля 2024, 14:01
Обстрел ВСУ нарушил энергоснабжение брянского села
Богомаз: украинские военные обстреляли село Белая Березка в Брянской области
Село Белая Березка Трубчевского района оказалось под обстрелом ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение», — написал глава региона.
Реклама
Во вторник утром, 27 февраля, Богомаз заявил, что украинские военные атаковали территорию Клинцовского района. Противник применил беспилотники самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировали.
ВСУ с начале 2024 года усилили обстрелы приграничных российских регионов. Помимо Брянской области ВСУ регулярно атакуют Белгородскую, Курскую области. Украинские военные также пытаются ударить по инфраструктуре в Липецкой и Тульской областях.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама