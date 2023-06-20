Происшествия 20 июня 2023, 10:32 Три человека пострадали при атаке дронов-камикадзе ВСУ на Новую Каховку ТАСС: дроны-камикадзе ВСУ атаковали Новую Каховку, три жителя пострадали РИА «Новости»

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Три жителя Новой Каховки пострадали при атаке украинских дронов-камикадзе. Всех получивших травмы доставили в больницу, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб городского округа.

Атака дронов произошла утром 20 июня. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ей 35 лет. Данные о состоянии других раненых в оперштабе не уточнили.

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Несколькими днями ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке украинских военных провести десантную операцию в Херсонской области.

По его данным, этому предшествовал обстрел левого берега Днепра. В общей сложности противник выпустил свыше 30 боеприпасов, уточнил он. Рогов также сообщал об ударе ВСУ по жилым домам в Днепрянах днем 15 июня. Жертвой тогда стал ребенок. Ему было полтора года.

В начале июня украинские военные ударили по Каховской ГЭС, нанеся серьезные повреждения объекту. Из-за разрушения задвижек начался неконтролируемый сброс воды. Новая Каховка и ряд других населенных пунктов области оказались затопленными. Число погибших в результате ЧП, по последним данным, составило 29 человек.