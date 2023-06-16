Спецоперация 16 июня 2023, 01:53 Десант ВСУ попытался высадиться в Новой Каховке Рогов: украинский десант пытается высадиться в Новой Каховке Официальное интернет-представительство президента Украины

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о стрелковом бою в Новой Каховке. Информацию об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, украинские националисты пытаются провести десантную операцию. Перед ней ВСУ проделали артподготовку по левому берегу Днепра. В результате было выпушено больше 30 боеприпасов.

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Кроме того, глава движения сообщил о дневном обстреле жилого дома в Днепрянах Херсонской области со стороны ВСУ. Снаряды украинских националистов попали в жилой дом, в результате умер полуторогодовалый ребенок.

Ранее Владимир Рогов заявил о резкой активизации ВСУ на Ореховском направлении в Запорожье. Боевики киевского режима воспользовались периодом непогоды, занялись перегруппировкой и подвозом резервов. После продолжительной артподготовки украинская пехота начала идти в бой с крупнокалиберными пулеметами и АГС.