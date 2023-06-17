Происшествия 17 июня 2023, 22:33 Число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС выросло до 29 Власти Херсонской области: число погибших из-за подрыва Каховской ГЭС выросло до 29 Telegram

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Число погибших в Херсонской области от последствий подрыва Каховской ГЭС возросло до 29. Об этом в Telegram-канале рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«По мере схода воды во всех трех пострадавших районах в полном объеме развернута работа по ликвидации последствий стихии. Работаем, несмотря на циничные прицельные удары по спасателям и ремонтным бригадам. К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четыре», — написал Алексеенко.

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Семьям погибших по решению врио губернатора Владимира Сальдо выплатят по одному миллиону рублей, напомнил чиновник. Первоочередные выплаты по 10 тысяч рублей уже получили 1,5 тысячи пострадавших.

Энергетикам уже удалось восстановить подачу электричества на 28 улиц в Алешках и на шесть — в Голой Пристани. В городах откачивают воду из многоквартирных домов и других объектов водоснабжения. После окончания работ ремонтники смогут приступить к замене оборудования, после чего возобновится подача воды, отметил Алексеенко.