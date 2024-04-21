Происшествия 21 апреля 2024, 00:18 Три беспилотника сбили над Брянской областью Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили три украинских БПЛА РИА «Новости»

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Российские системы ПВО в очередной раз пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по территории Брянской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил глава региона.

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По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет, разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные службы.

Ночью системы ПВО уничтожили два беспилотника над Навлинским и Клинцовским районами Брянской области, один — над Климовским.

Всего средства ПВО за ночь уничтожили 50 дронов ВСУ над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Над Брянской областью сбили 10 украинских беспилотников.