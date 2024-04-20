Происшествия 20 апреля 2024, 09:14 Атаки ВСУ на Брянскую область обошлись без последствий Богомаз: атаки ВСУ в ночь на 20 апреля обошлись без раненых и разрушений РИА «Новости»

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ВСУ вновь попытались атаковать Брянскую область с беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Еще два беспилотника ночью уничтожили над Навлинским и Клинцовским районами Брянской области, один — над Климовским. Пострадавших и разрушений нет.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. <…> Пострадавших и разрушений нет», — информировал он.

Глава региона отметил, что на месте трудятся представители оперативных и экстренных служб. Он также поблагодарил

По данным Минобороны, всего за ночь на 20 апреля над Брянской областью уничтожили 10 беспилотников самолетного типа. А в целом над восьмью регионами ликвидировали 50 беспилотных летательных аппаратов.