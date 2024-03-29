Происшествия 29 марта 2024, 10:45 Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест Подозреваемый Алишер Касимов обжаловал арест по делу о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал арест. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Статус дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу изменился на сайте московских судов общей юрисдикции. Подозреваемый 28 марта обжаловал арест.

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Меру пресечения Алишеру Касимову назначили 28 марта. Мужчина сдавал террористам квартиру в Путилкове и заявил в Басманном суде Москвы, якобы не знал об их планах — будущие арендаторы откликнулись на объявление в интернете.

Подозреваемому 32 года, он стал восьмым фигурантом дела и третьим, кто обжаловал свой арест. Ранее этим правом воспользовались Аминчон и Исроил Исломовы. Четверых подозреваемых внесли в реестр террористов и экстремистов. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил, что террористам грозит пожизненное заключение в так называемом гробу.