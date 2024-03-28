28 марта 2024, 13:24
Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест
Появилось первое обжалование ареста обвиняемого в теракте в Crocus City Hall
Проходящий обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон Исломов подал апелляцию для обжалования своего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило РИА «Новости».
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.
По версии следствия, Аминчона Исломова в преступную группу завлек предполагаемый главарь группы боевиков Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года.
Также криминалисты считают, что Исломов перевел боевику 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта.
В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения своей вины Аминчон Исломов не признал.Об обвиняемом известно, что у него семеро детей от двух браков. Постоянно живет в Твери и раньше работал водителем автобуса.
Вместе с Аминчоном Исломовым под арест попал его младший брат Диловар, который продал машину Renault Symbol боевикам. Подозреваемым в вовлечении в теракт также проходит отец обоих обвиняемых, Исроил Исломов.
Все трое по решению суда находятся под арестом до 22 мая 2024 года.
Суд
Стрельба в Crocus City Hall
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