Важное 28 марта 2024, 13:24 Обвиняемый по делу о теракте в Crocus City Hall обжаловал арест Появилось первое обжалование ареста обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

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Проходящий обвиняемым по делу о теракте в Crocus City Hall Аминчон Исломов подал апелляцию для обжалования своего ареста. Об этом со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщило РИА «Новости».

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, Аминчона Исломова в преступную группу завлек предполагаемый главарь группы боевиков Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года.

Также криминалисты считают, что Исломов перевел боевику 45 тысяч рублей, которые тот потратил на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения своей вины Аминчон Исломов не признал.

Вместе с Аминчоном Исломовым под арест попал его младший брат Диловар, который продал машину Renault Symbol боевикам. Подозреваемым в вовлечении в теракт также проходит отец обоих обвиняемых, Исроил Исломов.

Все трое по решению суда находятся под арестом до 22 мая 2024 года.