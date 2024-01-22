Происшествия 22 января 2024, 09:00 Третий человек умер после пьяной аварии на остановке в Южно-Сахалинске Прокуратура: умер третий потерпевший в ДТП на проспекте Мира в Южно-Сахалинске Vladimir Baranov/Globallook Press

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В Южно-Сахалинске скончался третий потерпевший в аварии с пьяным водителем на проспекте Мира. Выжила только школьница, ее состояние стабилизировали. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

«От полученных телесных повреждений трое пешеходов погибли, несовершеннолетняя потерпевшая находится в стабильном состоянии. Обвиняемый по уголовному делу задержан», — сообщила пресс-служба.

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Авария произошла утром 4 января. По версии следствия, пьяный 25-летний парень без водительских прав ехал по проспекту Мира, не справился с управлением и сбил четырех человек на автобусной остановке. Две женщины погибли на месте, 10-летнюю девочку и мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 264 УК России «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд постановил арестовать водителя.

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