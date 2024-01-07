Происшествия 07 января 2024, 02:46 Иномарка снесла трамвайную остановку в Екатеринбурге ГИБДД: в Екатеринбурге автомобиль протаранил трамвайную остановку РИА «Новости»

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Легковой автомобиль влетел в трамвайную остановку на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным отдела по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение трамваев оперативно восстановили.

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Смертельное ДТП устроил пьяный водитель в Южно-Сахалинске 4 января. Владелец легкового автомобиля снес остановку с людьми. В результате аварии два человека скончались на месте, еще двух госпитализировали с травмами.

Аналогичная авария произошла ранее в Красном селе. Черный внедорожник Great Wall Deer протаранил автобусную остановку, где стояли люди. При ДТП пострадала 19-летняя девушка.