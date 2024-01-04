Происшествия 04 января 2024, 04:25 Пьяный водитель протаранил остановку с людьми на Сахалине ГИБДД: пьяный водитель врезался в остановку с людьми, два человека погибли Freepik

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Смертельное ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Пьяный водитель на легковом автомобиле снес остановку с людьми. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Сахалинской области Игорь Нам в Telegram-канале ведомства.

По данным автоинспектора, ДТП произошло в 09:20 по местному времени (01:20 по Москве), по адресу проспект Мира, 99. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

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«В результате ДТП две женщины погибли на месте, мужчина и 10-летний ребенок доставлены в медицинские учреждения для медицинской помощи», — рассказал Нам.

По факту аварии проводится проверка.

В среду, 3 января, смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии. На 152-м километре автодороги «Чебоксары — Сурское» автобус Neoplan съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали.