08 мая 2023, 14:29
Третьего фигуранта дела о падении карусели в Оренбурге задержали
СК: в Оренбурге задержали третьего подозреваемого по делу об обрушении карусели с людьми
Следственные органы Оренбургской области задержали третьего подозреваемого по уголовному делу после обрушения карусели с людьми. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.
«Руководителя ООО „Аттракцион-Сервис“ задержали в качестве подозреваемого», — сообщили в ведомстве.
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Следователи завели дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее правоохранители задержали двух руководителей организации, обслуживающей карусель.
Падение карусели «Вихрь» произошло в парке «Оренпарк» в субботу, 6 мая. Аттракцион поднял в воздух кабинки с отдыхающими и начал раскручивать, но в какой-то момент металлическая конструкция рухнула.
Всего в ЧП пострадали 19 человек, 11 из них отвезли в больницу. В тяжелом состоянии находятся 26-летняя девушка и 10-летняя девочка.
Глава Оренбургской области Денис Паслер поручил проверить работу всех парков с аттракционами в регионе.
Дети
Следственный комитет России
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