Происшествия 07 мая 2023, 22:46 Все детские парки Оренбургской области проверят после ЧП с каруселью Губернатор Паслер поручил проверить детские парки в Оренбурге после ЧП с каруселью

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Все детские парки Оренбургской области проверят. Такое распоряжение дал губернатор Денис Паслер после ЧП с каруселью, передали в пресс-службе правительства региона.

«Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети», — заявили в администрации.