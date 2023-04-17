Происшествия 17 апреля 2023, 17:49 Трепова после теракта тщетно попыталась запутать следы — СМИ «Известия»: обвиняемая в теракте Трепова пыталась запутать следы после преступления РИА «Новости»

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Обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова сразу после совершения преступления пыталась запутать следы, катаясь на такси. Об этом написали «Известия» со ссылкой на источник.

По его данным, добираясь от кафе до квартиры, где решила скрыться, девушка сменила три автомобиля. Изначально планировалось, что Трепова и вовсе улетит за границу после взрыва, но кураторы запретили ей покидать Россию, боясь, что ее арестуют. Несмотря на все меры предосторожности, силовики задержали девушку на следующее утро.

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Дарья Трепова пряталась в квартире петербуржца Дмитрия Касинцева на улице Федора Абрамова. По версии следствия, он заранее знал о ее причастности к взрыву, но все же пустил ее домой и не позвонил в полицию.

Теракт в кафе на Университетской площади 2 апреля унес жизнь военкора Владлена Татарского. Трепова вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Девушку арестовали, она пробудет в СИЗО до 2 июня. Мосгорсуд проверит законность ее ареста, написал RT.