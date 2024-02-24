Происшествия 24 февраля 2024, 15:35 Трамвай врезался в легковой автомобиль в Екатеринбурге Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Трамвай врезался в легковушку в Екатеринбурге. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

ДТП случилось на проспекте Космонавтов, напротив гипермаркета «Лента». Как уточнили Ura.ru в городской ГИБДД, пострадавших нет. На месте находится экипаж Госавтоинспекции, авария оформляется.

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Местные жители сообщили, что движение на участке дороги, где произошла авария, временно затруднилось.

Ранее в тот же день два человека пострадали в результате столкновения автомобиля каршеринга с дорожным разделителем в Москве на Смоленском бульваре. Раненых пришлось деблокировать. На месте разлилось топливо.

А накануне, 23 февраля, экскурсионный автобус, который вез детей с соревнований, врезался в самосвал на Красковской улице. Никто не пострадал, тем не менее детей и взрослых тщательно осмотрели медики. Причина аварии неизвестна.