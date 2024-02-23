Эксклюзив 23 февраля 2024, 19:58 Экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал в Москве Источник «360»: автобус с детьми и самосвал попали в ДТП на Красковской улице Pxhere

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Экскурсионный автобус из Владимира, в котором находились 20 детей, столкнулся с самосвалом на Красковской улице в Москве. Авария произошла 23 февраля около 18:30, сообщил источник «360».

На место происшествия прибыла бригада медиков. Сначала поступила информация, что дети травмировались при ударе.

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Сотрудники скорой осмотрели несовершеннолетних и взрослых, никто из них не пострадал. Позже источник уточнил, что детей везли с соревнований.

В деталях ДТП с участием автобуса и грузовика разбираются дорожные инспекторы. Причина аварии пока неизвестна. Расследование продолжается.

Ранее массовая авария с участием грузовика произошла в Пензенской области. В результате ДТП пострадали трое взрослых и ребенок.