Эксклюзив 24 февраля 2024, 09:50 Человек погиб в ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве Источник «360»: человек погиб в автомобиле каршеринга в центре Москвы

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Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в Москве на Смоленском бульваре, сообщил источник «360». По его данным, погиб один человек, еще один пострадал. Судя по кадрам с места происшествия, в аварию попал автомобиль каршеринга.

ДТП случилось возле дома № 1/2. Пострадавших зажало в машине. Кроме того, произошел разлив топлива. К моменту прибытия скорой помощи оба человека были живы, однако одному из них реанимационные мероприятия не помогли. Выжившего госпитализировали.

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UPD: позже в пресс-службе МВД по Москве уточнили, что в результате аварии погибших нет, пострадали два человека.

Официальных данных об аварии пока нет. На видео попало выбитое переднее колесо автомобиля. Дорожный разделитель в результате наезда сплющило. На месте ДТП находятся сотрудники ДПС.

Накануне, 23 февраля, в Москве экскурсионный автобус с детьми врезался в самосвал. Ребят везли с соревнований. Чудом обошлось без пострадавших.