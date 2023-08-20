Важное 20 августа 2023, 11:34 Пожар на складе Ozon в Подольске локализовали МЧС: пожар на складе в Подольске локализовали на площади 500 кв. м Пресс-служба МЧС России по Московской области

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В Подольске пожарным удалось локализовать возгорание на складе Ozon. Распространение пламени остановили на площади в 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«[В] 11:22 — локализация на площади 500 метров квадратных», — уточнили в ведомстве.

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Пожар на территории промышленного парка в Гривно начался утром 20 августа. Из здания эвакуировали, по данным МЧС, 391 человек.

Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения зафиксировали поднимавшийся из-под кровли дым.

Ранг пожара повысили сначала до второго, а чуть позже — до третьего.

Для тушения пожара создали три боевых участка. К борьбе с огнем привлекли 49 единиц техники и 132 человека, в том числе от МЧС России. К месту ЧП направили вертолет, отмечал источник «360».

Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.