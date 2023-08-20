Эксклюзив 20 августа 2023, 12:41 Место происшествия на складе Ozon в Подольске сняли на видео Работу экстренных служб на месте пожара на складе Ozon в Подольске сняли на видео

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Фото и видео с места происшествия на складе Ozon в Подольске появились в распоряжении «360». По последним данным, в результате ЧП никто не пострадал, открытое горение ликвидировали в 11:48.

На месте работают более 120 человек и несколько десятков единиц техники. Спасатели развернули штаб пожаротушения, создали три боевых участка.

До прибытия пожарных подразделений эвакуировался 391 человек, уточнили в ГУ МЧС Подмосковья. Ранг пожара повысили до третьего. Локализацию объявляли на площади 500 квадратных метров.

В Ozon ранее заявили, что возгорание произошло в блоке, который не эксплуатировался. Товары там не хранили. В компании подчеркнули, что никто из эвакуированных сотрудников за медицинской помощью не обращался.

ЧП произошло утром 20 августа на территории промышленного парка в деревне Гривно. Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе на место также направили специалистов ГКУ МО «Мособлпожспас».