Происшествия 21 апреля 2024, 18:41 Торговый центр загорелся в Свердловской области МЧС: пожар потушили в торговом центре в Нижнем Тагиле Пресс-служба МЧС

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Спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. В результате ЧП никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России.

Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали 24 огнеборца, применялись 10 единиц техники. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуировались еще до приезда пожарных.

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Утром 21 апреля загорелась сауна в таунхаусе в московском районе Южное Бутово. Пожар начался на третьем этаже здания на улице Адмирала Лазарева — вспыхнули мебель и вещи. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трехмесячный ребенок и 14-летний юноша. По информации источника «360», медики госпитализировали 69-летнего мужчину и 74-летнюю женщину — их отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у пострадавших ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционную травму. У мужчины также были ожоги спины второй степени.