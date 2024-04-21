Эксклюзив 21 апреля 2024, 09:01 Трехмесячный ребенок и еще четыре человека пострадали при пожаре в сауне в Москве Источник «360»: 5 человек пострадали при пожаре в сауне в московском таунхаусе РИА «Новости»

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В результате пожара в сауне таунхауса в Южном Бутове пострадали пять человек, среди которых трехмесячный ребенок и 14-летний подросток. Об этом информировал источник «360».

Госпитализировали двоих, детей среди них нет. Обоих пострадавших — 69-летнего мужчину и 74-летнюю женщину — отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У мужчины ожоги верхних дыхательных путей, ожоги спины второй степени и термоингаляционная травма, у женщины та же травма и ожоги верхних дыхательных путей.

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Сауна загорелась на площади 20 квадратных метров в четырехэтажном здании по улице Адмирала Лазарева, 86, корпус 4. По данным источника канала, экстренные службы получили информацию о пожаре около 07:00 21 апреля. На момент прибытия пожарных густой черный дым валил с третьего этажа здания. Как выяснилось, горели мебель и вещи. Семь человек эвакуировались без помощи спасателей. Пятерых из них осмотрели прибывшие на место медики.