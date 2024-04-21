Эксклюзив 21 апреля 2024, 07:56 Сауна загорелась в таунхаусе в Южном Бутово Источник «360»: в таунхаусе на юго-западе Москвы загорелась сауна РИА «Новости»

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Сауна загорелась в таунхаусе в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник «360».

По его сведениям, пожар в четырехэтажном здании случился по улице Адмирала Лазарева, 86, корпус 4. Информация поступила в экстренные службы около 07:00. К моменту прибытия пожарных с третьего этажа валил густой черный дым.

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Как оказалось, в сауне загорелись вещи и мебель на площади 20 квадратных метров. До прибытия спасателей эвакуировались семь человек. Четверых из них, в том числе трехмесячного ребенка, начали осматривать медики. Позже к ним обратился и пятый. Пострадали ли они, не уточняется.

Хозяин таунхауса пояснял, что на цокольном этаже может находиться человек (неизвестно, подтвердилось ли это). Данных о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар в многоэтажке в Новосибирске тушили около шести часов. Огонь распространился на 900 «квадратов». Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Никто не пострадал.