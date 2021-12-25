Томская прокуратура проверит все ТЦ города после поджогов в «Ленте»

Прокуратура Томской области проведет проверку всех торговых центров города после двух случаев поджога в ТЦ «Лента». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура области с привлечением специалистов МЧС организовала проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при реализации пиротехнических изделий, в иных торговых центрах региона», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, 25 декабря в томской «Ленте» на улице Пушкина ранее было зафиксировано возгорание в отделе пиротехники, очаг удалось погасить. Площадь пожара составила несколько квадратных метров.

Руководство «Ленты» сообщило, что причиной пожара стал умышленный поджог. Полиция задержала подозреваемого.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем, сотрудники полиции ищут подозреваемого», — говорится в сообщении «Ленты» на официальном Telegram-канале.

Также 21 декабря в «Ленте» на улице Елизаровых в Томске произошел пожар, общей площадью несколько тысяч квадратных метров. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации, который поджег горячую смесь, также в отделе пиротехники.

В обоих случаях из посетителей и сотрудников никто не пострадал.