Подозреваемому в поджоге томской «Ленты» предъявили обвинения

Жителю Томска предъявили обвинения в поджоге здания гипермаркета «Лента». Мужчина задержан, сообщили в региональном ГУ МВД.

Крупный пожар произошел накануне, около 15:00. В это время мимо гипермаркета проезжал старший участковый уполномоченный ОМВД России по Кировскому району, капитан полиции Антон Смирнов. Увидев задымление, он помог эвакуировать посетителей и сотрудников. Затем при опросе свидетелей полицейский установил личность человека, причастного к поджогу, рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленника задержали по горячим следам в его квартире. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По предварительной информации, обвиняемый работал в одной из подрядных организаций в «Ленте». В тот день у него возник конфликт с менеджерами торговой сети, поэтому мужчина облил товары растворителем, а потом поджег горючую смесь.

По факту случившегося возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельств преступления и собирать доказательства.