Появилось видео, как посетители пытались потушить пожар в томской «Ленте»

Посетители томской «Ленты» пытались самостоятельно справиться с огнем в отделе пиротехники. Об этом сообщила «Комсомольская правда», показав видео попыток тушения пожара.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 декабря, в 16:14 по местному времени.

Среди посетителей, предпринимавших попытки тушить огонь, оказался депутат Томской думы. Отмечается, что сотрудники магазина не помогали посетителям в борьбе с огнем, ожидая приезда пожарных. Они прибыли на место в 16:26 и справились с огнем.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто из сотрудников ТЦ не пострадал.

Ранее в другой «Ленте», тоже в Томске, произошел пожар после поджога. Подозреваемый — сотрудник подрядной организации. Общая площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров.

Напомним, обвиняемого в пожаре задержали в его квартире полицейские. Он работал в одной из подрядных организаций гипермаркета. После конфликта с менеджерами сети мужчина облил растворителем товары на полке, после чего поджег.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений.