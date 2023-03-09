Происшествия 09 марта 2023, 17:30 Мужчина толкнул подростка под поезд в Москве на Кольцевой линии метро. Видео Прокуратура Москвы: мужчина толкнул подростка под поезд на станции «Киевская»

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Мужчина 63 лет толкнул 15-летнего парня под электропоезд на станции метро «Киевская» в Москве. С подростком все в порядке, а злоумышленника задержали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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В Telegram-канале департамента транспорта Москвы появилось видео с моментом падения парня. На кадрах видно, что это был не несчастный случай — мужчина подошел сзади и с силой толкнул молодого человека прямо под движущийся поезд.

Жизни и здоровью подростка ничто не угрожает, но его дополнительно осмотрят в медицинском учрежении.

Пресс-служба столичного дептранса в 16:20 предупреждала жителей и гостей города о временном увеличении интервала движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии из-за человека на пути. Уже через полчаса появилась информация о том, что с пассажиром все в порядке и поезда вновь ходят по графику.