Происшествия 10 марта 2023, 02:34 Тяжело пострадавшим от взрыва газа в Чите выплатят 400 тысяч рублей Власти Забайкалья: пострадавшим от взрыва газа в Чите выплатят до 400 тысяч рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в поселке Антипиха в Чите выплатят от 50 тысяч до 400 тысяч рублей. К формированию списков приступят 10 марта. Об этом заявил глава Минсоцзащиты Забайкалья Дмитрий Семенов. Его слова привели на официальном сайте края.

«Гражданам, получившим тяжкий вред здоровью, будет оказана финансовая помощь в размере 400 тысяч рублей. Получившие легкий вред здоровью в результате поражающих факторов получат 200 тысяч рублей», — сказал министр.

Реклама

Кроме этого, выплаты получат жильцы пострадавших квартир. Тем, у кого полностью утрачено имущество, выделят по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Речь идет о семи разрушенных квартирах. За частичную утрату имущества выплатят 50 тысяч рублей.

Реклама

Сегодняшнюю ночь вне дома проведут 176 человек, пострадавших от взрыва. Они так же получат выплату — по 10 тысяч рублей. Начисление компенсаций запланировано на 13–14 марта.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Чите произошел утром 9 марта. По предварительной информации, случилась разгерметизация газового баллона. Обошлось без жертв. Из-под обломков удалось спасти троих детей. Пострадали 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.