Эксклюзив 07 декабря 2023, 15:05 «Тихая девочка». Ученица — о стрелявшей в брянской гимназии Ученица брянской гимназии назвала стрелявшую школьницу тихой девочкой

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Стрелявшая в гимназии № 5 в Брянске ученица ничем не выделялась, была тихой девочкой. Об этом «360» сообщила ученица учебного заведения.

«Обычная такая девочка, ничем непримечательная, тихая. Вероятно, она не пыталась кого-то именно задеть, стреляла во всех. Большинство ребят разбежались», — сказала она.

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Ученица подчеркнула, что со стороны других школьников никаких издевок в адрес стрелявшей не было.

«Как такового буллинга не было, над девочкой никто не издевался. Но точной причины я не знаю, мне никто об этом не рассказывал. Возможно, какие-то проблемы в семье», — отметила школьница.

Свидетельница стрельбы рассказала, что слышала около семи выстрелов. После этого ее класс остался в учебном кабинете и ждал прибытия экстренных служб.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла ранее в четверг, 7 декабря. Огонь из принесенного из дома ружья открыла ученица восьмого класса, погиб один человек и пятеро пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал разобраться, почему не сработали уже принятые меры безопасности в гимназии.