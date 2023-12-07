Важное 07 декабря 2023, 14:03 Песков призвал разобраться в причинах стрельбы в Брянске Песков: нужно разобраться, почему не сработали меры безопасности в Брянске РИА «Новости»

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Ответственным лицам необходимо определить, почему не сработали ранее принятые меры безопасности в ситуации со стрельбой в брянской гимназии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Правоохранительным органам следует разобраться в этой трагедии, что они уже начали делать. Но для начала необходимо определить, почему уже принятые меры безопасности не сработали. Давайте не забывать, что их прорабатывали специалисты», — сказал он.

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Песков отметил, что не нужно давать преждевременные заключения о причинах ситуации.

Утром в четверг, 7 декабря, в Брянской гимназии произошла стрельба, которую открыла восьмиклассница из принесенного из дома помпового ружья. Пострадали пять человек, еще один подросток погиб. Сама стрелявшая закончила жизнь самоубийством, писал RT.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что месте ЧП обнаружили записку стрелявшей, в которой она дважды отметила необходимость «встретиться с другом».