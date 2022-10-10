Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту через пару часов после ЧП — The Telegraph | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

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Viber Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту через пару часов после ЧП — The Telegraph The Telegraph: Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту вскорости после ЧП Telegram

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Британская газета The Telegraph задалась вопросом, каким образом Украина смогла выпустить марки со взрывом на Крымском мосту так быстро. Издание отметило, что они появились всего через несколько часов после происшествия.

«Украина выпускает марки, посвященные взрыву Керченского моста через несколько часов после теракта», — отметила газета.

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По мнению журналистов The Telegraph, это вызвало вопросы о характере взрыва.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Правительство страны запретило подчиненным обсуждать этот вопрос, так что собеседник американского издания пожелал остаться анонимным. Он подтвердил журналистам, что имел место взрыв бомбы в ехавшем по мосту грузовике.

В субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились автомобильные пролеты конструкции, загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что характер взрыва говорит, что к ЧП на мосту может быть причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

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