Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту через пару часов после ЧП — The Telegraph | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 09:57

Занятия по тактике боя организовали с мобилизованными ВВО в Бурятии

Мир

10 октября 2022, 09:56

Метро в Киеве перешло на работу в режиме укрытия

Реклама

Мир

10 октября 2022, 09:46

Рогов предупредил о подготовке ВСУ наступления на Запорожскую область

Спецоперация

10 октября 2022, 09:41

Спутниковую группировку НАТО стоит «погасить» — депутат Госдумы

Подмосковье

10 октября 2022, 09:36

Открытая тренировка по самбо с чемпионом мира прошла в Серпухове

Мир

10 октября 2022, 09:36

Ким Чен Ын проверил подготовку тактических ядерных подразделений

Мир

10 октября 2022, 09:30

Тайвань отказался идти на компромисс в вопросах суверенитета

Спорт

10 октября 2022, 09:30

«Барселона» решила установить памятник Месси

Происшествия

10 октября 2022, 09:30

Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту через пару часов после ЧП — The Telegraph

Происшествия

10 октября 2022, 09:30

Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту через пару часов после ЧП — The Telegraph

The Telegraph: Украина выпустила марки со взрывом на Крымском мосту вскорости после ЧП

Читать 360tv в

Британская газета The Telegraph задалась вопросом, каким образом Украина смогла выпустить марки со взрывом на Крымском мосту так быстро. Издание отметило, что они появились всего через несколько часов после происшествия.

«Украина выпускает марки, посвященные взрыву Керченского моста через несколько часов после теракта», — отметила газета.

Реклама

По мнению журналистов The Telegraph, это вызвало вопросы о характере взрыва.

Реклама

Ранее газета The New York Times сообщила, что взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Правительство страны запретило подчиненным обсуждать этот вопрос, так что собеседник американского издания пожелал остаться анонимным. Он подтвердил журналистам, что имел место взрыв бомбы в ехавшем по мосту грузовике.

В субботу на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились автомобильные пролеты конструкции, загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Военный историк Юрий Кнутов рассказал «360», что характер взрыва говорит, что к ЧП на мосту может быть причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Украина

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама