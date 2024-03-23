Криминал 23 марта 2024, 19:32 Задержанный по делу о теракте рассказал, кто ему помог купить автомобиль

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Один из задержанных, которые подозреваются в осуществлении теракта в Crocus City Hall, рассказал о том, кто им помог приобрести автомобиль, на котором они передвигались. Видео допроса опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам подозреваемого, он был безработным, жил вместе с другим подследственным в хостеле на Дмитровском шоссе в Москве и слушал проповеди в Telegram.

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Работу ему предложил некий «куратор Абдуло», который якобы вышел с ним на связь. «Работодатель» помог купить ему автомобиль Renault.

Как уверяет задержанный, он планировал работать таксистом, но куратор предложил ему устроить теракт в Crocus City Hall, и тот согласился.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности. В ходе разбора завалов в Crocus City Hall выяснилось, что число погибших выросло до 133 человек.