Происшествия 28 марта 2024, 13:08 Террористов из Crocus City Hall проверят на употребление психотропных веществ РИА «Новости»: боевикам из Crocus City Hall назначили экспертизу на психотроп РИА «Новости»

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Участники нападения на концертный зал Crocus City Hall перед атакой могли употреблять психотропные вещества. Для проверки этой версии назначили проведение серии экспертиз. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что если использование боевиками запрещенных веществ подтвердится, то это может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы», — заявил источник.

Группа из четырех боевиков ворвалась в Crocus City Hall 22 марта и открыла прицельную стрельбу по зрителям в фойе и концертном зале. Перед отступлением из здания боевики устроили поджог. По последним данным, общее число жертв теракта составило 143 человека.

Пламя охватило почти 13 тысяч квадратных метров. От высокой температуры в зале частично обрушилась кровля. Сын владельца Crocus City Hall, певец Эмин Агаларов, заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала пока нет.