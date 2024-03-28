28 марта 2024, 13:08
Террористов из Crocus City Hall проверят на употребление психотропных веществ
РИА «Новости»: боевикам из Crocus City Hall назначили экспертизу на психотроп
Участники нападения на концертный зал Crocus City Hall перед атакой могли употреблять психотропные вещества. Для проверки этой версии назначили проведение серии экспертиз. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
Собеседник агентства добавил, что если использование боевиками запрещенных веществ подтвердится, то это может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Реклама
«Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы», — заявил источник.
Группа из четырех боевиков ворвалась в Crocus City Hall 22 марта и открыла прицельную стрельбу по зрителям в фойе и концертном зале. Перед отступлением из здания боевики устроили поджог. По последним данным, общее число жертв теракта составило 143 человека.
Пламя охватило почти 13 тысяч квадратных метров. От высокой температуры в зале частично обрушилась кровля. Сын владельца Crocus City Hall, певец Эмин Агаларов, заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала пока нет.
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама