Происшествия 28 марта 2024, 11:54 Трое пострадавших в Crocus City Hall остаются в крайне тяжелом состоянии Мурашко: 3 пострадавших при теракте в «Крокусе» — в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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В крайне тяжелом состоянии после теракта в Crocus City Hall остаются три человека. Такие данные в четверг, 28 марта, представил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов», — уточнил министр.

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Накануне в МЧС сообщили, что жертвами стрельбы в концертном зале в Красногорске стали 143 человека.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, они расстреливали зрителей в упор и устроили сильнейший пожар.

Огонь охватил почти 13 тысяч квадратных метров, крыша здания частично обрушилась на площади в семь тысяч «квадратов».