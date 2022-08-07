Московские спасатели нашли тело еще одного упавшего в коллектор рабочего. Они вытащили погибшего мужчину на катер. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, тело утонувшего мужчины извлекли на спасательный катер. Его обнаружили в районе Котельнической набережной, 21. Ранее столичная прокуратура уточнила, что первого погибшего рабочего нашли в районе улицы Марьинский Парк.

Согласно предварительной информации, рабочие находились в канализационном коллекторе на Краснодарской улице, когда резко поднялся уровень воды. В итоге трое мужчин не смогли выбраться на поверхность.

На место прибыли спасатели, которые перекрыли коллектор и движение транспорта. Они спустились в коллектор и приступили к поиску пропавших рабочих.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают поиски оставшихся двух мужчин. Они проверяют русло Москвы-реки на катере. На месте находится машина скорой помощи. Прокуратура Москвы уже организовала проверку исполнения требований законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.