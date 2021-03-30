Тело стрелка из Новых Вешек нашли

В коттеджном поселке Новые Вешки обнаружили тело стрелка Владимира Барданова, сообщил «360» источник в экстренных службах. Мужчина забаррикадировался в доме и несколько часов оборонялся от силовиков.

Барданов, по данным Telegram-канала «112», скончался в собственном коттедже. Причина смерти не приводится.

Днем 30 марта к Барданову с проверкой пришли сотрудники правоохранительных органов. Его заподозрили в незаконном обороте оружия. Мужчина отреагировал на визит полиции стрельбой. Перед началом перестрелки он отпустил родных — дочь с мужем и их ребенком.

На прямой штурм дома спецназ так и не пошел: ситуацию пытались решить без применения спецсредств. Это было необходимо, чтобы исключить вероятность поражения случайных мишеней.

Стрелок кинул в бойцов две гранаты, поливал их огнем и ранил одного из силовиков. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Вечером коттедж, где прятался Барданов, загорелся. Мужчина из здания не вышел. Сообщалось, что он погиб.