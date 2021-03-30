«Был готов убивать»: эксперт пояснил, почему силовики не пошли на прямой штурм в Новых Вешках

Стрелок из подмосковного коттеджного поселка Новые Вешки несколько часов отстреливался от силовиков. Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов объяснил в беседе «360», почему спецназ предпочел аккуратные действия стремительному штурму.

Любая спецоперация считается успешной, если по ее итогам не пострадали не только гражданские лица, но и силовики. У правоохранителей, по словам Филатова, были сведения, что в коттедже находятся люди, в том числе ребенок. Их долгое время расценивали как заложников и пытались вести переговоры.

«У него было много оружия, он был настроен решительно, был готов убивать. Предпринимались аккуратные шаги, чтобы его оттуда выкурить. В итоге так и получилось», — заметил подполковник ФСБ в отставке.

Ситуацию старались разрешить мирно, без применения спецсредств — чтобы исключить вероятность поражения случайных мишеней. Исход операции Филатов назвал нормальным, даже с учетом длительного противостояния спецназа и забаррикадировавшегося в доме Владимира Барданова.

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» заметил, что коттедж горел сверху, и его хозяин мог выйти на нижние этажи, спуститься в погреб, покинуть дом. Он этого не сделал. По предварительным данным, мужчина погиб.