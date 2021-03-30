Крепость стрелка из Новых Вешек. Как преступнику удалось обороняться больше 8 часов

Подмосковный поселок Новые Вешки стал местом проведения настоящей боевой операции. В доме забаррикадировался подозреваемый в нелегальном обороте оружия Владимир Барданов. Он открыл огонь по пришедшим к нему с обыском силовикам. Мужчина удерживал оборону с 11:00 и глубоким вечером устроил в доме пожар, из которого так и не вышел. Силовики же не форсировали события, чтобы обойтись без лишних жертв.

Обеспеченный пенсионер

По данным подмосковного главка МВД, Владимиру Барданову 61 год. Когда силовики пришли к нему в дом, то там находилась его дочь с мужем и ребенком. Перед началом стрельбы он отпустил родных и забаррикадировался в двухэтажном кирпичном доме.

По данным РЕН ТВ, Барданов вступил на криминальную дорожку еще в молодости. Одно из первых уголовных дел, по которому он проходил завели в 1976 году, когда ему было 16 лет. Его привлекали к ответственности по делу о мошенничестве и краже. По последнему производству он даже находился в федеральном розыске.

Источник «360» уточнил, что Барданов отобрал у своей жертвы часы в подъезде, а также проворачивал махинации с документами и ценными бумагами.

По данным базы Федеральной службы судебных приставов, Барданов накопил долг на сумму более 148 тысяч рублей по неоплаченным налогам и сборам. РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подтвердило, что речь идет именно об этом человеке.

В распоряжении «360» оказалась фотография лестничного пролета в доме Барданова. Судя по интерьеру, пенсионер любит роскошь. На снимке можно увидеть колонну, мраморные перила, позолоту и лепнину.

Газета «Известия» со ссылкой на соседей уточнила, что на участке пенсионер держал целый зоопарк с тигрой, пумой, крокодилом, обезьянами и медведем. Собеседники издания уточнили, что животных он привез из зоопарка, который охраняло частное охранное предприятие, которое он возглавлял.

Life сообщил, что дома у Барданова огромный запас продуктов. Непонятно, то ли он готовился держать оборону, то ли просто набрал еды на случай введения новых ограничений в связи с пандемией.

Оружейный барон

По данным СМИ, Барданов официально владеет пятью единицами нарезного оружия и одним травматическим. При этом газета «Известия» со ссылкой на МВД уточнила, что в распоряжении пенсионера есть целый арсенал охотничьих ружей.

«Московский комсомолец» сообщил, что стрелок имел отношение к деятельности «черных копателей», которые занимаются поисками вооружения времен Великой Отечественной войны, поэтому не исключено, что в его распоряжении может оказаться намного больше оружия, чем считается.

В начале штурма Барданов кроме стрельбы по силовикам также кинул в них две гранаты, но сдетонировал только один боеприпас. Также сообщалось, что в ходе обороны стрелок поджег свою оружейную комнату и ранил одного из бойцов в ногу.

По последним данным, в доме снова начался пожар. Это пенсионер подпалил лестницу на второй этаж, чтобы правоохранители не смогли до него добраться. «360» публикует видео с места событий.

По данным источника «360» Барданов так и не покинул горящий дом. По предварительным данным, он погиб.

Все время штурма жителей поселка Новые Вешки просили не покидать свои дома. Всю территорию поселка оцепили и внутрь никого не пускали.

Долгий штурм

Коттедж, в котором забаррикадировался мужчина, представляет собой каменное здание с небольшими окнами, поэтому снайперам довольно трудно вычислить преступника через прицел. Так объяснил «360» долгий штурм дома президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Здание, в котором он находится позволяет ему вести стрельбу не попадая в прицел снайпера и офицеры спецназа, которые штурмуют его здание могут быть убиты. В любом случае руководитель операции дорожит жизнями своих офицеров», — подчеркнул он.

Особо эксперт отметил, что, исходя из данных СМИ, в распоряжении владельца дома есть большое количество оружия, поэтому на любые попытки штурма со стороны бойцов он открывает встречный огонь.

Ветеран антитеррористического подразделения «Альфа» полковник Виталий Демидкин не исключил, что приказа о ликвидации мужчины бойцы не получили. Поэтому они стараются аккуратно взять его живым.

«Сотрудники скорее всего не хотят обострять эту ситуацию и хотят взять живым, поэтому на рожон не лезут», — не исключил он.

По его словам, на время пожара бойцам следовало остановиться и подождать, тогда злоумышленник сам мог бы покинуть дом.